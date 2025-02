Serieanews.com - Nuovo obiettivo Roma, ci arrivano conferme: è il “killer” dell’Atalanta – ESCLUSIVA

Ha guidato la sua squadra a battere l’Atalanta in Champions, ora lo vuole la, e non solo: scopriamo chi è ilcrack nel mirino delle italiane, ci: è il “(Foto: LaPresse/Ansa) – serieanews.comSolo un paio di sere fa contribuiva fattivamente ad eliminare l’Atalanta dalla Champions League, ora invece l’Italia potrebbe portarselo a casa attraverso una delle big che lo stanno seguendo. E questa big potrebbe essere proprio la.In queste ore sta prendendo quota un nomeper il centrocampo giallorosso: Ardon Jashari. Il giovane talento del Club Brugge ha attirato l’interesse di diversi club italiani, compresa la Juventus, grazie alla sua prestazione da protagonista nella vittoria dei belgi contro l’Atalanta in Europa League.