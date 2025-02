Ilgiorno.it - Nuovo incendio a Caronno Pertusella: è il secondo rogo in due giorni nella stessa azienda

Varese – Unè scoppiatonotte tra mercoledì e giovedì nell’di, in provincia di Varese, che lunedì sera era già stata interessata da un. La fabbrica, sita in via Gran Sasso, stampa materie plastiche e la colonna di fumo ha preoccupato i residenti della zona. I soccorsi Le fiamme sono originate intorno alle 4 di notte e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco dei comandi di Varese e Milano nonché a un’ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati. I rilievi Non è chiaro, al momento, se l’di questa notte e quello del 18 febbraio abbiamo interessato lazona dello stabile, ma saranno effettuati rilievi per accertare l’origine delle fiamme e verificare che le norme di sicurezza siano state interessate.