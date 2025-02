Ilfattoquotidiano.it - Nuovi dati Ocse, economia italiana al palo nella seconda metà del 2024. Peggio solo la Germania

inchiodata alsia nel terzo che nel quarto trimestre del. Lo si legge negli ultimidell’che confermano la fase di stagnazione in cui si è impantanato il nostro paese con due trimestri di fila con l’incremento del Pil a zero. Nel terzo trimestre il dato italiano è stato ilre tra tutti i paesi del G7, nell’ultimo hanno fattodi noi la(- 0,2%) e la Francia (- 0,1%). Magrissima consolazione.Per l’insieme dei paesiil 4o trimestre si è chiuso con una crescita dello 0,3%, in rallentamento rispetto al + 0,5% dei tre mesi prima. Per le nazioni G7 (Stati Uniti, Canada, Giappone,, Gran Bretagna, Francia ed Italia) i valori sono rispettivamente + 0,4 e + 0,5%. I corrispondentidella zona euro sono invece + 0,4% e 0%. Rallentano pure gli Usa (da 0,8% a 0,6%), principalmente una flessione di investimenti ed export.