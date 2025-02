Ilfattoquotidiano.it - Nuove stime per l’asteroide 2024 YR4, adesso rischio è dimezzato rispetto a poche ore fa

Qual è la reale stima in percentuale deldi impatto delYR4? Solo ieri sembrava che la situazione fosse diventata più complicata con unaumentato. A distanza di 24 ore ledeldi impatto che potrebbe colpire la Terra il 22 dicembre 2032 sono drasticamente. Secondo l’ultimo bollettino della Nasa la probabilità è scesa nel giro di 24 ore dal 3,1% all’1,5%, mentre per l’Agenzia spaziale europea è scesa dal 2,8% all’1,4%. Tutto è cambiato nel giro di pochissime ore, appunto, per merito delle ultime osservazioni, che hanno permesso di realizzare misure più precise del sasso cosmico senza il disturbo della luce della Luna.“I nuovi dati hanno ‘spostato’ l’orbita nominale delverso la Luna, pertanto la probabilità di impatto con la Terra è scesa.