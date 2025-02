Quotidiano.net - Nuova economia in Italia: il 61% consapevole ma manca fiducia per azioni concrete

Leggi su Quotidiano.net

Il 61% deglini èdell'impatto positivo delle proprie scelte economiche sulla sostenibilità, ma non le mette in atto per la scarsanei comportamenti altrui. È quanto emerge dal primo rapporto sullain, curato da NeXtcon il contributo di Fondazione Unipolis, la fondazione d'impresa del gruppo Unipol, che ha voluto indagare il livello dizza e di mobilitazione deglini verso scelte e pratiche di produzione, consumo e risparmio responsabile. Sono sei i fattori determinanti che incidono sui comportamenti: conoscenza degli strumenti della; credibilità delle aziende (percepita dagli intervistati); disponibilità a pagare (per prodotti sostenibili); informazione;zza personale dell'urgenza del cambio di paradigma;zza personale dell'impatto delle scelte economiche sulla sostenibilità.