Torinotoday.it - Nuova data allo Spazio Kairos per "Tekkendrama"

Leggi su Torinotoday.it

Dopo il tutto esaurito dell'anteprima nazionale a dicembre, e il sold out della prima replica proposta a gennaio,Kairòs di via Mottalciata 7 a Torino, torna "- Come farsi amici i mostri", di e con Francesca Becchetti per la regia di Alice Conti. Uno spettacolo proposto da.