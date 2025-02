Ilrestodelcarlino.it - Nuova cava di travertino: "Non abbiamo trovato né reperti né acqua"

Un nuovo sito estrattivo sarà realizzato dalla Pacifici, azienda leader nell’estrazione e lavorazione deldal 1938 adsanta Terme, in località Cagnano. Le storiche cave di Tivoli e Guidonia di Pacifici hanno fornito materiali per progetti di architetti di fama mondiale come Alberto Campo Baeza, David Chipperfield, Norman Foster, Rem Koolhaas, Fumihiko Maki e Renzo Piano. "L’apertura dellaè un passo fondamentale per il nostro futuro - afferma Marco Pacifici, responsabile vendite e progetti - e il nostro obiettivo è coniugare tradizione e innovazione, garantendo qualità e sostenibilità. Questo sito ci permetterà di offrire nuove soluzioni per l’architettura e il design, rafforzando la presenza delPiceno sui mercati internazionali". L’area identificata per laè stata studiata a fondo al fine di evitare qualsiasi tipo di criticità ambientale e il progetto autorizzato ha passato il vaglio di tutti gli uffici competenti del Comune, della Provincia e della Regione.