Nuova biblioteca per i detenuti di Fuorni: donati 150 libri dal Lions Club Salerno Host e "Il Pezzo Impertinente"

Il, in collaborazione con “Il“, ha donato una libreria e 150 volumi alla Casa Circondariale di. L’iniziativa, riportata da LiraTv, rafforza il legame tra la comunità e la popolazione penitenziaria, aprendo le porte a nuovi progetti culturali per inelle prossime settimane.La direttrice dell’istituto, Gabriella Niccoli, ha espresso l’intenzione di selezionare volontari tra iper ricoprire, a rotazione, il ruolo diri. Questi ultimi avranno il compito di gestire i volumi e semplificare le procedure di consultazione.Tra gli obiettivi futuri, compatibilmente con gli spazi disponibili, c’è anche la realizzazione di una sala lettura all’interno del carcere, per offrire un ambiente dedicato alla cultura e alla crescita personale.