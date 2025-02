Sololaroma.it - Nuno Campos: “A Roma troppe aspettative, anche se ha vinto solo 3 scudetti”

, ex vice allenatore di Paulo Fonseca ai tempi della, è tornato a parlare della sua esperienza nella capitale al portale portoghese Zerozero.pt in occasione del ritorno con il Porto di questa sera. Queste le sue parole sull’avventura in giallorosso: “È un club con una tifoseria fervente e c’è pressione grande mediatica. I tifosi hanno fame di titoli poiché non vincono da molti anni. La gente pensa che ladebba essere sempre campione,se hatrenella sua storia. Al momento è un po’ irrealistico. Tutti si aspettano il massimo dalla squadra, ma credo che in questo momento il massimo sia portare la squadra in Champions League. Ci sono radio, televisioni e media che parlano di24 ore su 24 e questo mette sotto pressione il processo decisionale del club.