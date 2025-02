Ilgiorno.it - Note antiche a Santa Giulia. Con Miserere mei Deus

Quattro concerti, uno per ciascuna stagione, dedicati alla musica vocale antica, eseguiti nell’auditorium del museo di. Al via la tredicesima edizione dirisonanze, la rassegna dei Cantores Silentii diretta da Ruggero Del Silenzio. Le “Quattro stagioni della musica polifonica“ iniziano domenica, 23 febbraio, conmei, riferito al programma di musiche polifoniche rinascimentali e barocche dedicate al periodo della Quaresima da parte di autori fiamminghi e olandesi come Josquin Des Prés e Jachet de Berchem ma anche italiani come Giovanni Contino, bresciano, Giovanni Pierluigi da Palestina e il Mottetto "mei" di Gregorio Allegri, che dà il titolo a questo concerto. Gli appuntamenti della rassegna saranno sempre domenicali. Per la primavera, la data scelta è il 18 maggio con “Stabat Mater“ di Josquin Des Prés che descrive il pianto di Maria per il figlio morente e Stabat Mater interpretato dal Mottetto del Palestrina.