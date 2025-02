Lanotiziagiornale.it - Nordio ignora Mantovano, governo in tilt sul caso Paragon

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un altro cortocircuito nel. Con il ministro Carloche ieri alla Camera, rispondendo a un’interrogazione di Italia Viva sull’eventuale utilizzo dello spyware Graphite di– dopo aver sviato la domanda, non rispondendo a una precedente interrogazione del Pd sulla questione – a sorpresa ha dichiarato: “Le intercettazioni si fanno solo dietro all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il nostro Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non ha mai stipulato nessun contratto con qualsivoglia società di qualsiasi tipo. Nessuna persona è stata mai intercettata da strutture finanziate dal ministero della Giustizia nel 2024 e nessuno è stato intercettato dalla Polizia penitenziaria”. E quindi ha aggiunto l’immancabile minaccia: “Poi se la stampa insinua delle situazioni che non sono vere, magari ne risponderà”.