Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio stare con lei, mi disgusta”: a Temptation Island Montoya vede ancora Anita fare sesso con il tentatore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continua la saga dia La isla de las tentaciones. Se nelle scorse settimane ha fatto il giro del mondo la reazione che il ragazzo ha avuto nelre la fidanzatacon un, ora si torna a parlare (di nuovo) della coppia perché ci sono degli sviluppi non da poco. Si diceva che i due avessero intenzione di uscire insieme dal programma, ma gli ultimi risvolti non sembrano andare in quella direzione.Come riporta Fanpage, nell’ultima puntata del programmaha avuto modo dire nuove prove dell’infedeltà di. Dopo essere crollato in pianto, alla conduttrice il giovane ha confidato di non sentirsi in colpa per essersi avvicinato pure lui a una tentatrice: “Noncon lei, mi. Sono caduto in tentazione e sono molto felice. Ho rispettato i limiti.