Non tutto può essere venduto. Dobbiamo abbandonare il Pil

di Matteo Pagliuso+0,5%. Ecco la crescita annuale dell’Italia nel 2024. Ne possiamo andare fieri? Cosa significa realmente la nozione di Pil? Prima cosa,capire da dove viene questo concetto, è un concetto recente, fatto all’incirca nel 1930, dopo le crisi del 1929 per capire come andava l’economia. Il Pil ci permette di capire la crescita economica del paese e anche se la ricchezza è aumentata o diminuita, senza però dirci di quant’è. Il Pil calcola l’intera produzione annuale di bene e servizi, però qua troviamo il primo limite del Pil.In effetti il Pil ci dice quanto valore è stato creato in un determinato paese in un determinato arco di tempo, però parliamo del valore di mercato di una merce, e non del valore d’uso, ovvero di quanto è importante per il nostro benun oggetto.