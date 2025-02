Ilrestodelcarlino.it - Non solo lezioni, ma tanta educazione civica

Bologna, 20 febbraio 2025 – Chi pensa che la scuola sia fattadifrontali e interrogazioni forse potrà ricredersi alla fine della puntata di oggi del podcast il Resto di Bologna, dedicata ancora una volta a ‘Le voci della scuola’. Grazie alle intuizioni di docenti e dirigenti, spesso con l’aiuto di associazioni del territorio, nascono infatti progetti che coinvolgono i ragazzi in temi importanti, che li traghetteranno verso la loro vita di adulti. Ne raccontiamo alcuni oggi, soprattutto per quanto riguarda il vasto mondo dell’. Ma non mancheranno anche progetti che riguardano il teatro, l’finanziaria, fino a incontri con personalità famose che vengono nelle scuole a parlare con i ragazzi. Quest’ultimo è il caso dei Pomeriggi Copernicani, ideati da qualche anno dal docente del liceo Copernico Michele Montanaro.