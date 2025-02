Ilfattoquotidiano.it - Non solo la Seajewel a Savona: 4 petroliere danneggiate nel 2025 dopo viaggi in Russia

Sono quattro leche, da inizio anno, hanno subito esplosioniessere state in acque russe. Non c’è quindila, al centro di un’inchiesta della procura di Genova per terrorismo. Un filo rosso lega gli episodi? C’entra davvero la “flotta fantasma” russa che trasporta greggio di Mosca in Europa aggirando le sanzioni imposte dall’Unione europea per la guerra in Ucraina? Il caso della nave colpita mentre si trovava al largo del porto dilo scorso 14 febbraio non è un unicum. Da inizio anno si sono verificati almeno quattro episodi e uno di questi coinvolge un’altra imbarcazione dello stesso armatore della.A farlo notare è il portale specializzato LlodysList, ripreso da Bloomberg. La catena di incidenti sospetti è iniziata a metà gennaio proprio con la “gemella” della petroliera danneggiata a: la Seacharm ha subito danni a metà gennaio in acque turche mentre navigava verso Ceyhan.