Ilgiorno.it - Non solo i ricchi: i dati sui lasciti nel nostro Paese

Leggi su Ilgiorno.it

È un trend costante quello di inserire un lascito solidale nelle ultime volontà: nonostante le grandi crisi che la nostra epoca sta attraversando, gli italiani non sembrano essersi scoraggiati dalla scelta di una strada della generosità post mortem. Lo certifica la ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale - coordinamento di ventisette tra le più importanti organizzazioni non profit in Italia, tra le quali anche la Fondazione Don Gnocchi - in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato su un campione di oltre 500 notai, con l’obiettivo di indagare quale sia il percepito dei custodi per eccellenza delle ultime volontà rispetto al trend deisolidali in Italia. Dal 2016 ad oggi, la predisposizione degli italiani verso un lascito solidale non ha subìto alterazioni e il numero di italiani propensi è rimasto sostanzialmente invariato secondo quanto afferma il 73,8 per cento dei notai, mentre la tendenza è in aumento per il 19,5 per cento del campione che dichiara di aver notato una crescita costante negli anni (11,3 per cento) o dopo la pandemia (8,2).