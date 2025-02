Ilrestodelcarlino.it - Non si rassegna alla fine della relazione, stalker condannato a 2 anni e mezzo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 20 febbraio 2025 – Non si era maitocon la ex compagna, continuando a perseguitarla in ogni modo.gli uominisquadra mobilepolizia di Fermo avevano dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo. Si tratta di un 44enne romeno, che, è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, è statoa duee sei mesi per atti persecutori ai ddell’ex compagna. L’indagine aveva tratto origine ddenunciavittima, che aveva riferito agli investigatoriquestura come il suo compagno, durante e dopo ladel loro rapporto affettivo, I’avesse seguita, I’avesse chiamata insistentemente, I’avesse minacciata, aggredita e molestata in più occasioni.