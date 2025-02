Screenworld.it - Non ricordate il videogioco Funko Fusion? Non siete i soli (è stato un disastro)

Leggi su Screenworld.it

Doveva essere un successo nostalgico, inveceè diventato un caso da manuale di fallimento videoludico. Il titolo, basato sulle celebri figure in vinilePop, non ha ottenuto il consenso sperato, né dalla critica né dal pubblico, con recensioni mediocri e una valutazione di 54 su Metacritic. Questo insuccesso ha avuto conseguenze devastanti per lo studio di sviluppo 10:10 Games, che ha avviato una serie di licenziamenti per difficoltà economiche.Secondo fonti interne, che abbiamo scoperto tramite Insider Gaming, il team èinformato a metà gennaio che alcuni membri sarebbero stati licenziati, con l’azienda che ha offerto solo il minimo legale di indennità, senza alcun pacchetto di buonuscita significativo. Alcuni dipendenti hanno anche riportato pressioni per utilizzare tutte le ferie accumulate prima dell’annuncio, trovandosi così senza alcuna compensazione extra al momento della cessazione del contratto.