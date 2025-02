Non preoccupatevi, la moda maschile non è mai stata meglio

Leggi su Gqitalia.it

Ultimamente nel mio armadio è in corso una rivoluzione. Anzi, una normalizzazione. Accanto a pantaloni dal fit esageratamente largo, camicie con le maniche lunghissime e felpe striminzite, hanno iniziato a fare la loro comparsa capi tutto sommato normali. Uno dei miei ultimi acquisti, per esempio, è stato un paio di jeans dal lavaggio chiaro e dal fit sufficientemente abbondante per non sfigurare con i miei mocassini di pelle che indosso quasi ogni giorno. Cosa sta succedendo? Sono forse impazzito? «C’è molta richiesta di un ritorno a qualcosa di più codificabile nella composizione del guardaroba, ma in pochi sono riusciti a interpretare questo sentimento diffuso con convinzione e un outlook positivo. In questo momento storico, credo che si cerchi qualcosa di più concreto e sostanziale», mi ha spiegato Manuel Marelli, Head of Creative and Buying di Macondo, parlando dello stato del menswear al termine di questa prima parte delle settimane dellatra Milano e Parigi.