Liberoquotidiano.it - "Non è colpevole, ma...". Sinner squalificato? Federica Pellegrini fa esplodere il caso

Che ad attaccare Janniksiano i vari Medvedev e Kyrgios era piuttosto scontato e prevedibile. Che a farlo fosse uno dei simboli dello sport italiano è quanto meno disdicevole., ex reginadel nuoto azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno contro l'altoatesino. Il tema? Ovviamente ildoping e l'accordo - o "patteggiamento" - tra il numero uno al mondo e la Wada. “Secondo me Jannik non ha voluto in nessunprendere delle scorciatoie, questo è quello che penso da atleta e non”, ha spiegato laa margine della presentazione dei pacchetti hospitality per le Olimpiadi invernali. "Però è anche vero che la storia ci rende un po' responsabili tutti anche per quello che fa il nostro team su di noi”, ha poi aggiunto. “Se un atleta, in qualsiasi altro sport, è stato trovato positivo a qualche sostanza, la negligenza è assolutamente comune, purtroppo - ha proseguito -.