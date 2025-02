Lanazione.it - "Non è colpa mia", nuovo singolo di Valentina Farci

Pistoia, 20 febbraio 2025 - Forse più che il senso di, fa bene coltivare il senso del debito. La pretesa di essere impermeabili perché in fondo c’è sempre una giustificazione e si confessano i limiti degli altri piuttosto che i propri, rivela nel tempo di essere fondata su un inganno. Troppo facile, meglio guardare in faccia la realtà, provarci, riconciliarsi, non ignorare cosa dicono le voci di dentro. Guardare e ascoltare con questo punto di consapevolezza il video e la nuova canzone di, “Non èmia”, può essere utile per un esame più profondo di questa prova d’autrice. Etichetta Radio Rossa Records, distribuzione Virgin Music Group, su testo e musica di Beatrice Bracco a partire da un’idea di Angelo Giorgianni, C’è una voce che chiama e chi la sente può decifrarla se ne coglie il senso e si disarma, senza rimandare.