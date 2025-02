Liberoquotidiano.it - "Non c'è alcuna spiegazione": Di Canio smaschera Thiago Motta, un grosso caso alla Juve

Leggi su Liberoquotidiano.it

Poteva (e doveva) essere un tre su tre alle qualificazioni di Champions, invece le tre italiane sono uscite malamente. Prima il Milan contro il Feyenoord (condannato dfollia di Theo Hernandez), poi l'Atalanta contro il Brugge e, mercoledì sera, è toccatodicadere ai supplementari contro il Psv. Paolo Di, subito dopo il match in Olanda, non le ha mandate a dire negli studi di Sky Sport, attaccando duramente l'allenatore bianconero: “Lezione di calcio del PSVntus — ha esordito — Gli olandesi hanno dominato e meritato il passaggio del turno.in confusione: stava facendo dei cambi e poi ha cambiato idea dopo il gol dell'1-1”. E ancora: "Comunque lanon meritava già all'andata, l'eliminazione è netta — ha sottolineato l'ex giocatore bianconero tra il 1990 e il 1993 — Ho contato 8 o 9 palle gol, non dobbiamo giustificare, stiamo parlando della