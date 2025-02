Napolipiu.com - Noa Lang, il mancato colpo del Napoli: “Il trasferimento saltato mi ha destabilizzato, ma ora guardo avanti”

Noa, ildel: “Ilmi ha, ma ora”">Illo aveva messo nel mirino durante il mercato di gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ma alla fine Noaè rimasto al PSV Eindhoven. Una scelta che ieri ha dato i suoi frutti: l’ala olandese, classe ’99, si è messo in mostra con un assist decisivo per il gol di Perisic e ha conquistato il premio UEFA di migliore in campo nel 3-1 ai supplementari contro la Juventus, che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dai playoff di Champions League.“Contro la Juve, livello da Champions”Nel post-partita,ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione offerta: “Oggi abbiamo giocato davvero a livello Champions League, almeno a un livello superiore rispetto alla Juventus”, ha dichiarato ai microfoni di Ziggo Sport.