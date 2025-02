Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli: Conte continuerà con il 3-5-2. A Como occasione giusta per Billing?

Antonio Corbo, Antonio Petrazzuolo, Gigi Pavarese, Pasquale Salvione, Alberto Savino e Massimo Agostini hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Corbo: “L’apporto di Lukaku è soddisfacente, ritorno di Osimhen? Sarebbe accolto bene, ma il nigeriano deve essere convinto”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “Caso plusvalenze? C’è una richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis, ma bisogna vedere prima se sarà accettata, la giustizia farà il suo lavoro. Contro ilpuò andar bene il 3-5-2 ma bisogna lavorare bene con i quinti perchè in questo modulo sono fondamentali.