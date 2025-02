Thesocialpost.it - Niente semifinale per Berrettini: a Doha vince in rimonta l’inglese Draper

Leggi su Thesocialpost.it

Il cammino disi ferma ai quarti di finale, ma il suo torneo rimane comunque positivo, con una storica vittoria su Djokovic al primo turno. Di fronte al suo tifoso speciale, Valentino Rossi, quattro volte campione di MotoGP in Qatar, il romano si arrende con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in due ore e 20 minuti alJack, attualmente n.15 del mondo, che lo batte per la seconda volta (dopo la finale di Stoccarda 2024)., che nel match degli ottavi contro Griekspoor non aveva concesso palle break, ne deve affrontare due già nel suo primo turno di battuta. La prima viene annullata grazie a un errore di, che manda lunga una risposta su una seconda, e la seconda grazie a un ace. L’incontro è caratterizzato da scambi molto veloci, ma quando questi si allungano,si dimostra solido, con ottime soluzioni a rete.