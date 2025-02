Lanotiziagiornale.it - Niente scioperi durante i Giochi, Comune e Fondazione per la moratoria

Unasuglidel trasporto pubblicoi mesi delle Olimpiadi, come accadutoExpo. La proposta, lanciata dall’ad dellaMilano Cortina, Andrea Varnier alla stampa estera due giorni fa (“Stiamo portando avanti contrattazioni con sindacati e organizzazioni per il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi affinché non ci sianoe si possano raggiungere le venues”) è stata colta al balzo ieri dal sindaco di Milano, Beppe Sala.“Avrebbe senso”, ha commentato Sala, “anche perché non sono poi così lunghi” i tempi. “È chiaro che stiamo parlando di poche settimane”, ha aggiunto, “quindi credo che avrebbe senso”. D’accordo, naturalmente il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ieri a Milano della presentazione dei pacchetti hospitality deiOlimpici invernali di Milano-Cortina di On Location: “Uno stop ha molto senso”, ha detto il capo dello sport italiano, “Se uno fa degli accordi sindacali nell’interesse di tutti, l’Italia fa la migliore figura possibile”.