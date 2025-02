Scuolalink.it - Niente NASpI per chi viene licenziato per assenze ingiustificate: i chiarimenti dell’INPS

L'INPS ha chiarito che i lavoratori licenziati per assenze ingiustificate non hanno diritto all'assegno di disoccupazione. La norma, introdotta dalla legge 203/2024, stabilisce che l'esclusione dal sussidio si applica quando il dipendente non fornisce una giustificazione valida per l'assenza. Tuttavia, il lavoratore può dimostrare l'impossibilità di comunicare le motivazioni per cause di forza maggiore.