Niente di pioggia almeno fino a sabato | clima rigido temperature in lieve aumento

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn’area di alta pressione di matrice oceanica si espande sul Mediterraneo garantendocondizioni di stabilità e assenza di precipitazioni. Tuttavia, ancora per la giornata odierna l’afflusso nei bassi strati di aria fredda da est garantirà cielo nuvoloso in pianura eanche durante la giornata.possibile peggioramento per un fronte atlantico con rapido miglioramento nel corso della domenica.Giovedì 20 febbraio 2025Tempo previsto: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutti i settori salvo residua nuvolosità sui settori occidentali durante la notte e primo mattino; durante la giornata transito di nuvolosità alta da settentrione ma senza fenomeni.