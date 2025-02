Fanpage.it - Niente carcere per Rubiales, per il bacio a Hermoso solamente una multa: pagherà 20 euro al giorno

Leggi su Fanpage.it

L'ex presidente della Federcalcio spagnola, Luisè stato assolto dal reato di coercizione dal Tribunale di Madrid. Non andrà in prigione: a suo carico resta"l'aggressione sessuale" nelforzato a Jennie per questo dovrà pagare un totale di 10.800per i prossimi 18 mesi.