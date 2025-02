Internews24.com - Nico Paz Inter, il suo scopritore racconta: «Era un top già a 7 anni, sarebbe un grande colpo per i nerazzurri. Sul suo futuro al Real Madrid…»

di RedazionePaz, il suocom’era il talento del Como da bambino: le parole di Braulio De Leonvistato da Sportitalia, Braulio De Leon, direttore sportivo dell’Atletico San Juan nonché colui che ha scopertoPaz quando era soltanto un bambino, ha parlato così dell’esse del calciomercatoper il talento argentino del Como.IL PRIMO CONTATTO CON LUI – «Nell’Atletico San Juan io, come direttore sportivo del club, ho avuto il primo contatto con lui nel 2011/12 “arrivò qui nella categoria “prebenjamin” (la nostra attività di base) insieme a Sergio Aragoneses, figlio dell’ex portiere del Tenerife. La rispettive famiglie hanno pensato di portarli qui sapendo che stavamo facendo un buon lavoro nel calcio di base».L’ACCOGLIENZA – «E’ bastato accoglierlo, fargli mettere gli scarpini e vederlo giocare con i bambini per la prima volta per capire quanta qualità avesse.