Internews24.com - Nico Paz Inter, Fabregas lancia l’indizio di calciomercato? Ecco la strategia del Como, la svela lui

di RedazionePazè l’ultimo rumors diil possibile indizio sulla trattativa,ladel suoPazè uno dei nomi più ‘caldi’ sul fronte del. Bene, questa seraha parlato ai margini dell’evento 20° Torneo Amici dei Bambini svoltosi oggi. Oltre alla lotta scudetto (ilaffronterà il Napoli rivale dell’questo weekend) ha parlato proprio dell’obiettivo dei nerazzurri. Le parole raccolte dai giornalisti presenti. Cosìsul talento osservato da Marotta:SUPAZ – «Mi aspetto continui a crescere, è la sua prima stagione da professionista e ha voglia di migliorare e crescere»PAZ PRONTO PER UNA BIG – «Non lo so, si deve andare con calma, per me diventerà un giocatore speciale, ma ha strada da fare e non si deve andare troppo veloce nel calcio.