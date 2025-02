Juventusnews24.com - Nico Gonzalez irriconoscibile: «Non trova mai il guizzo giusto per far male al Psv». Voto bassissimo

di Redazione JuventusNews24: «Nonmai ilper faral Psv».secondo la Gazzetta dello Sport di oggiL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match andato in scena ieri tra Psv e Juve e coinciso con l'eliminazione al playoff di Champions League dei bianconeri. Tra le insufficienze più gravi c'è anche quella di, il peggiore in campo secondo il quotidiano.4,5 – La qualità la mette nella quantità del lavoro che fa, ma non basta. Resta in campo fino alla fine senzare il. Serve di più.