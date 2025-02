361magazine.com - New Balance è la scarpa iconica che unisce tradizione e stile. Lo conferma il lookbook Made In UK 2025 (ma anche le celebrities)

Leggi su 361magazine.com

Dalle passerelle allo street style, le Newconquistano star come Hailey Bieber e Kendall Jenner, diventando l’accessorio perfetto per chi vuole unire comfort e tendenza senza compromessiLe Newsono più di un semplice accessorio: sono un simbolo che attraversa generazioni, unendo sportività e fashion con un tocco di eleganza tutta britannica. Con ilin UK, il brand celebra l’artigianalità del Regno Unito, mettendo in risalto alcuni dei volti più interessanti e influenti della cultura contemporanea. Non si tratta solo di scarpe, ma di un mix perfetto die innovazione.Il cuore di questa collezione batte nel piccolo villaggio di Flimby, dove dal 1991 Newproduce i suoi modelli di alta qualità, come le 991v2 e le 1500, veri e propri cult per chi cerca il massimo del comfort senza rinunciare ae design.