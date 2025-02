Thesocialpost.it - “Nessuno ha il diritto di farlo”. Macron a muso duro contro Trump e Putin

Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente francese Emmanuelha respinto le posizioni di chi pretende che l’Ucraina non entri nè nella Nato nè nell’Unione europea, sostenendo di non essere disposto ad accettare diktat in merito. “Penso che in questo momento – mentre l’Ucraina è in guerra, resiste e perde ogni giorno suoi figli per difendere il suo territorio –può dire: l’Ucraina non ha ildi entrare nell’Unione Europea, l’Ucraina non ha ildi entrare nella Nato”, ha spiegato durante una diretta sui social media. Questo tema, ha sottolineato, “farà parte dei negoziati di pace”.Leggi anche:SuperEnalotto, vincita clamorosa in Italia: una cifra pazzesca, da capogiro!“Zelensky è stato eletto grazie a una consultazione libera, non era lui il favorito”, ha ricordato. “Lui è stato in un sistema libero, non è il caso di”, ha aggiunto.