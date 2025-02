Lanazione.it - Nervi per Tipo. L’ingegnere e le industrie

Sarà da La Cartaia di Vaiano, nel cuore della Val di Bisenzio, la partenza dell’appuntamento di sabato con le visite guidate di– Turismo Industriale Prato. E il protagonista non potrà che essere il celebre ingegnere e architetto che ha rivoluzionato l’architettura del lavoro, a Prato e non solo: Pier Luigi. Il tour partirà alle 15 dalla località La Cartaia (in via della Cartaia 3), dove ha sede un’azienda particolare, Millenium, specializzata in vele high performance. Poi la tappa a Prato per una visita all’ex Anonima Calamai e alle sue avveniristiche strutture in cemento armato., il grande ingegnere e architetto, tra le due guerre fu chiamato dagli industriali pratesi a rinnovare e ampliare le fabbriche tessili all’epoca in grande espansione. A Prato ha potuto sperimentare nuove tecniche costruttive con l’utilizzo del cemento armato, rivoluzionando l’architettura del lavoro dell’epoca.