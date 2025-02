Forlitoday.it - Nella sede del Welfare comunale nasce il Punto unico di accesso ai servizi per gli over 65 non autosufficienti

Leggi su Forlitoday.it

Con il classico taglio del nastro tricolore, ha inaugurato il(Pua) disocio-sanitario di Forlì, che si trova in via Oberdan 11palazzina ex Ramilli, all’interno delladegli uffici del. Il Pua è a fianco dello sportello sociale al pian terreno.