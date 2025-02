Sololaroma.it - Nela verso Roma-Porto: “Squadra viva, Ranieri uomo esperto e intelligente”

Si avvicina a grandi falcate unche sa di finale per l’importante ed il valore che ha, un ritorno del play-off di Europa League da dentro fuori valido per l’accessi agli ottavi di finale. La vittoria è l’unico risultato possibile dopo l’1-1 dell’andata, e tra le tante voci della vigilia anche quella di Sebastiano, ex giocatore giallorosso, a O Jogo: “Ci sono sempre stati duelli interessanti tra, anche con Conceicao in panchina. Un personaggio che conosco bene per quello che ha fatto in Italia da giocatore, e ho seguito il suo lavoro da quando allena il Milan”.Il roccioso difensore passato nelle fila giallorosse è fiducioso: “Abbiamo in panchina uncome, che ci ha già risolto molti problemi, sistemando lae stabilizzando la classifica.