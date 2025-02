Ilgiorno.it - Nel vicino Varesotto colpi nei weekend con la “marmotta”

INDUNO OLONA (Varese)Il più recente assalto esplosivo a un bancomat nelè di pochi giorni fa: nella notte dell’8 febbraio i ladri hanno effettuato il colpo col botto a danno della filiale del Credito Bergamasco di Induno Olona in via Porro. A dare l’allarme sono stati i residenti svegliati dal boato. Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, subito al lavoro gli inquirenti per individuare gli autori del furto, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. In precedenza la stessa modalità era stata utilizzata nel mese di ottobre dello scorso anno, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, quando i malviventi erano entrati in azione sempre facendo esplodere il bancomat a Carnago, bersaglio la filiale della Banca Popolare di Lodi e Milano. Una raffica di incursioni che si era lasciata alle spalle notevoli danni ma ben poche tracce a disposizione degli inquirenti per risalire all’identità degli autori delle incursioni.