Quotidiano.net - Nel Mantovano vie intitolate al giornalista Mentana e al ciclista Bugno

Leggi su Quotidiano.net

Una catena di errori, cominciata in un ufficio comunale e finita in fabbrica, ha provocato alcuni strafalcioni nella toponomastica di Cizzolo, una frazione di Viadana, nel, che stanno suscitando l’ilarità del web. La vecchia via, dedicata alla località in cui si combatté la battaglia risorgimentale, per esempio, è diventata "Viae conduttore televisivo italiano). Un errore evidente, tanto più che la legge vieta di dedicare un luogo a una persona vivente. Poco distante, via Sette ladroni è stata trasformata con la dicitura "Romanzo. Yakov e i sette ladroni" in una dedica alla rockstar Madonna, autrice del libro nel 2004, quando invece quella strada rievoca da sempre solo una vecchia leggenda popolare del posto. E ancora via, inteso come stagno lacustre, è diventata la via dell’omonimo campione di ciclismo che di nome fa Gianni.