NBA, i risultati della notte (20 febbraio): colpaccio Hornets. Battuti in trasferta i Los Angeles Lakers

È tornata questa, dopo la pausa per l’All Star Game, l’NBA, ma in campo si è disputato un solo match. Alla Crypto.com Arena di Los, infatti, sono scesi in campo idi LeBron James e gli Charlottenel recupero del match rinviato per gli incendi in California. Quasi un testacoda che incrociava le due conference e che vedeva i padroni di casa chiamati a vincere per continuare la corsa playoff. Ecco come è andata.Partono subito forte i, che nel primo quarto allungano sul 14-6, prima di subire il ritorno di Charlotte. Ma la squadra di Losnon demorde e nel finale del periodo accelera nuovamente, tocca la doppia cifra di vantaggio e va al primo stop avanti 28-21. L’elastico continua anche nei primi minuti del secondo quarto, con LeBron e compagni che restano avanti, ma non riescono a scappare via.