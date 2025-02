NBA | Doncic e LeBron non bastano gli Hornets battono i Lakers nel recupero

Leggi su Sportface.it

Dopo lo spettacolo degli All-Star Game andati in scena nei giorni scorsi, riparte l’NBA 2024/2025. E lo ha fatto questa notte con iltra Los Angelese Charlotte. Il match, inizialmente previsto lo scorso 9 gennaio, era stato rimandato per i devastanti incendi che avevano colpito la città californiana. Una partita in cui sono i padroni di casa a comandare il risultato per larghi tratti, salvo farsi sorprendere proprio nel tramonto dell’incontro, che si è risolto con il colpo esterno per 97-100.TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHELaMelo Ball, Charlotte– Foto Sam Sharpe-Imagn Images/Sipa USANBA, colpoa Los Angeles: Ball mattatoreJames e Luka, alla terza partita insieme, danno segnali importanti di un’intesa che sta sempre più migliorando.