Ilgiornaleditalia.it - Nato e Ue, la proposta di finto peacekeeping in Ucraina "30.000 soldati a Kiev successivamente all'armistizio Russia-Usa", la proposta di Starmer, Macron e Rutte dopo "l’ultima cena" a Parigi

Il terzo incomodo europeo rincorre un posto ai negoziati nelle trattative-Usa per la pace inma crea solo preoccupazioni e allontana la pace. La replica di Trump: "Noi non manderemo nessuno".a Washington la settimana prossima per presentare il piano Ue a Trump