Nasce il Commissario per la bonifica della Terra dei Fuochi, nominato il generale Vadalà

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente eSicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha approvato l’istituzione di ununico nazionale per ladei”, un’area gravemente contaminata che si estende tra le province di Napoli e Caserta. La decisione rappresenta un passo cruciale per affrontare il fenomeno dell’inquinamento ambientale causato dall’abbandono indiscriminato di rifiuti.Questa iniziativa arriva anche in risposta alla recente sentenzaCorte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), che ha condannato l’Italia per non aver garantito adeguate misure per fronteggiare l’inquinamento nell’area, definendo la situazione una minaccia per la vita degli abitanti.unicoLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che ilGiuseppesarà ilunico incaricato di coordinare le attività die ripristino ambientale.