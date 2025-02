Narratrame | quando la carta racconta l’arte del gioiello

Leggi su .com

Life&People.it In un mondo dove il lusso intreccia le sue fila con la necessità di sostenibilità, un nuovo trend sta emergendo, trasformando la percezione stessa dei materiali tradizionali. Come un alchimista che scova l’oro nel piombo, Silvia Pichi, storica dei gioielli e art counselor, e Fernando Masone, maestroio e artista, fondatori di, riscrivono le regole della gioielleria contemporanea, facendo dellacotone la protagonista indiscussa dei loro “vezzi”.Emozioni da indossare: la poesia della, l’esclusività dell’artigianato venezianoImmaginate un foglio diche si trasforma in un’opera d’arte indossabile, un microcosmo di colori, texture e simboli dare. Nella loro bottega veneziana, immersi nell’atmosfera della Serenissima, Silvia e Fernando danno vita a collane che evocano emozioni profonde, come una melodia che risuona nell’anima.