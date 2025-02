Anteprima24.it - Napoli, vandalizzata la storica fontana di Monteoliveto

Tempo di lettura: < 1 minutoLamonumentale diversa nel degrado. La denuncia è del comitato civico di Portosalvo, che in alcune foto ne documenta lo stato attuale, tra sporcizia, rifiuti, graffiti selvaggi e radici invadenti. Ladi re Carlo II, più nota comedi, si trova nell’omonima piazza di, di fronte alla facoltà di Architettura. Prende il nome dalla statua bronzea di Carlo II di Spagna posta sulla sommità. Cinque anni fa l’amministrazione cittadina, su richiesta dei comitati, realizzò una recinzione per tutelarla. A giudicare dalle foto, non è però servito a molto. Il comitato Portosalvo, inoltre, si chiede perché il monumento non sia tra quelli prese in cura dall’Abc, che ha in carico diverse fontane storiche della città.