Napoli tra infortuni e mercato | Conte cambia il piano anti-Como mentre Osimhen vola al Galatasaray

trailal">ldi Antoniosi trova ad affrontare una fase cruciale della stagione tra, cambi tattici e unin fermento che vede al centro della scena Victor. Secondo Il Mattino di, il tecnico azzurro è costretto a rivedere i suoi piani in vista della delicata sfida contro ila causa delle assenze pesche condizionano le sue scelte.trae soluzioni tatticheIl, che ha già registrato la presenza di 1500 tifosi napoletani per il big match, è la prossima sfida in calendario e Antoniovuole evitare passi falsi. Come riportato da Il Mattino di, l’allenatore è alle prese con l’o di Spinazzola, ancora in dubbio per la trasferta,resta incerta anche la condizione di Olivera.