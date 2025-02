Napolipiu.com - Napoli, tra campo e tavola: il gruppo si rafforza in vista del Como

, tra: ilsiindel">Dodici ore all’insegna dell’azzurro. Ilha dedicato l’intera giornata di mercoledì are il, sia sulche fuori. I calciatori si sono ritrovati prima al centro sportivo di Castel Volturno per un doppio allenamento e poi hanno concluso la giornata con una cena di squadra a base di carne alla brace nei pressi di Pozzuoli, nella cornice di Abraxas, affacciato sul lago di Lucrino e il lago d’Averno. Un momento di svago e coesione, come raccontato dal Corriere dello Sport, fondamentale in una fase cruciale della stagione, tra la delicata trasferta die il successivo scontro diretto con l’Inter.Il capitano Giovanni Di Lorenzo, sempre attento alle dinamiche interne al, ha confermato ancora una volta il suo ruolo di leader anche fuori dal