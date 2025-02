Sport.quotidiano.net - Napoli, paradosso in attacco: pochi gol, ma massimo cinismo

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 febbraio 2025 - Lo scorso turno di campionato ha emesso un primo verdetto nel testa a testa trae Inter nella lotta scudetto: gli azzurri, pur incassando la rimonta last minute per mano della Lazio, non solo non hanno subito il sorpasso dei campioni in carica ma addirittura hanno fatto salire a 2 i punti di vantaggio sugli stessi, usciti sconfitti dal match contro la Juventus. Dunque, una giornata che per la capolista poteva rivelarsi deleteria si è trasformata in un mezzo sorriso che potrebbe diventare pieno in caso di vittoria a Como nella gara che precederà lo scontro diretto al Maradona tra le prime due della classe. A far sorridere il, oltre alla classifica, in vista della seconda trasferta di fila dopo quella dell'Olimpico c'è appunto il rendimento esterno, con la prima e unica sconfitta a referto nella gara di esordio, quella di Verona, la stessa nella quale la banda di Antonio Conte subì 3 degli 11 gol totali incassati lontano da Fuorigrotta.