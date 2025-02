Spazionapoli.it - Napoli, la decisione di Conte in queste ore: le ultime di Sky Sport

Si avvicina la sfida che vedrà di frontee Como: arrivano ledi Sky, c’è unadi. Illavora per il prossimo impegno di campionato contro il Como. Dopo i tre pareggi consecutivi, la squadra di Antonioe chiamata a riprendersi i tre punti e mantenersi saldamente al primo posto in classifica. L’Inter, poco dietro, non ha trovato la vittoria contro la Juventus, il che tiene ancora gli azzurri in una posizione di favore.Vietato, però, sbagliare ancora, soprattutto se si vuole concretamente mettere insieme i pezzi per continuare a guardare allo Scudetto come obiettivo principale da qui al termine della stagione.Tutto è nelle mani di Antonioche dovrà far fronte anche ad una serie di infortuni che hanno messo non poco in difficoltà gli azzurri soprattutto in questa ultimissima fase della stagione.