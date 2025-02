Internews24.com - Napoli Inter, spunta l’aneddoto su Lukaku: ha un chiaro obiettivo per la gara contro Inzaghi

di Redazionesi avvicina, l’ex Romelumette nel mirino la sfida di Serie A e coltiva un, ecco i dettagli e di cosa si trattaè la sfida delle sfide – almeno per quanto visto fino ad oggi – per la lotta scudetto in Serie A. Lo sa bene il talento partenopeo (ex giocatore dei meneghini) Romelu. Come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, il belga sta facendo di tutto per portare il tricolore in Campania. Focalizzato sul Como spera così di arrivare in testa (e magari a quota 80 gol) per lo sdiretto del 2 marzo. Un breve passaggio dalla Rosea.è un uomo nuovo, tutto casa e campo. Vive con mamma e figli tra il centro sportivo e la città. Cura il fisico costantemente, si è fatto una palestra personale in casa per potersi tenere sempre informa.